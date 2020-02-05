Следующей пообщается с пользователями министр соцзащиты
В понедельник, 17 февраля в 18.00 в социальной сети Instagram министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова выйдет в прямой эфир. Она ответит на вопросы жителей республики.
Задать вопросы министру можно во время трансляции в официальной группе министерства в Instagram minsoc_buryatiya, либо в комментариях под анонсом.
Вероятно, этот выход Быковой онлайн стал следствием прямого эфира, который провёл глава Бурятии Алексей Цыденов вечером 21 января. Он общался с пользователями сразу трёх соцсетей – «Вконтакте», Facebook и Instagram. Пользователи последней проявили наибольшую активность. Общение длилось два часа, на все вопросы Цыденов не успел ответить чисто физически. Но он дал пояснения по новым социальным выплатам, грязному воздуху в Улан-Удэ, мосту через Селенгу и мн. др.
Глава Бурятии задал тренд на прямые эфиры чиновников
Власть, Фото:
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