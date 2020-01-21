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Глава Бурятии: «Сам форточки не открываю»

Глава Бурятии: «Сам форточки не открываю»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов пояснил, как будут решать проблему с грязным воздухом в Улан-Удэ

Вопрос загрязнения воздуха стал одним из самых популярных во время двухчасового прямого эфира, который провёл глава Бурятии Алексей Цыденов в соцсетях. Об этой проблеме написали несколько десятков человек. «Сильно дымит!» - поделился один из пользователей.

- Не спорю. Сам форточки не открываю, - ответил глава.

Проблема загрязнённого воздуха в Улан-Удэ старая; быстрых и лёгких путей её решения нет, отметил Алексей Цыденов.

Один из основных источников загрязнений – частный сектор и кочегарки небольших предприятий. Ситуацию переломил бы переход частных домов на электроотопление. Однако сети не рассчитаны сейчас на столь резкое увеличение нагрузки. Впрочем, как выяснилось, вопрос просчитывается. По словам Алексея Цыденов, «Бурятэнерго» уже занимается расчётами. В том числе, возможно введение ночных и дневных тарифов на электроэнергию.

- Думаю, сможем решить, - оптимистично настроен глава. – Но главное – технические возможности МРСК Сибири.

Запрета на уголь не будет

Пользователи во время прямого эфира особенно жаловались на грязный воздух в Октябрьском районе, оставляя сообщения, что «дышать невозможно». Кто-то спросил, возможно ли запретить топить дома дровами и углём.

- Запретить, конечно, можно. Но людям что делать? Нужна же альтернатива, вроде электроотопления, - ответил глава.

В то же время, по его словам, растёт спрос на такое экологически чистое топливо, как пеллеты. «Пеллетных производств сейчас столько, что опилок не хватает. Пеллеты все расходятся, и цена на них не падает», - отметил он.

Стеклозавод подключат к сетям

В то же время уже приняты решения по таким крупным микрорайонам, как Стеклозавод и Загорск. Жителей Стеклозавода подключат к централизованному теплоснабжению. По словам Алексея Цыденов, фонд содействия реформированию ЖКХ подтвердил выделение 300 миллионов рублей. Вместе с «ТГК-14» власти рассчитывают финансовую модель подключения с тем, чтобы расходы не привели к повышению тарифа на тепло.

Одна из самых коптящих котельных, которая находится в Загорске, будет модернизирована.

- Контракт уже заключен. Предварительно, на Авиазаводе появится газовая котельная. Она будет объединена с муниципальной, что приведёт к снижению выбросов, - пояснил глава.

Также, как выяснилось, власти Бурятии работают над тем, чтобы попасть в проект «Чистый воздух», который входит в нацпроект «Экология». По «Чистому воздуху» выделяются большие федеральные деньги, но рассчитаны они только на 12 самых загрязнённых городов. В списке, к примеру, Братск, Норильск, Череповец, Чита, Магнитогорск. Улан-Удэ в проект не попал, так как брались результаты загрязнения за 2016-й год, пояснил сегодня Алексей Цыденов. Видимо, тогда ситуация в столице Бурятии была намного лучше.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ объявлялись неблагоприятные метеорологические условия: всего у них три степени опасности, в столице Бурятии была сперва первая степень, а затем уже вторая. Населению рекомендовали по возможности уехать на отдых за город, ограничить прогулки на воздухе, а также носить маски и респираторы типа «лепесток».

На днях замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева высказалась о вариантах решения этой злободневной проблемы
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