Жители Бурятии сами шьют медицинские маски

Жители республики сообщают о дефиците масок в аптеках

- Сшила себе маску, получила несколько предложений по пошиву на заказ, обещают хорошо оплатить. Уйду из НКО-шников в швеи масок, - шутливо подписала снимок Елена.





- Коронавирус не пройдёт, - с юмором написала Евгения.





При этом в аптеках республики отмечается дефицит одноразовых медицинских масок. Как рассказал «Байкал-Daily» один из улан-удэнцев, ни в одной из четырёх аптек, в которых он накануне побывал, не было медицинских масок.







Лайфхаком поделилась председатель фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева. Она купила одноразовые маски в строительном магазине. При этом она отметила, что маски закончились.









Аналогичную инструкцию опубликовал республиканский Центр медицины катастроф на своей странице в Instagram. Здесь в формате картинке чётко расписано, как сшить и носить маску.



