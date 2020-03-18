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Жители Бурятии сами шьют медицинские маски

Жители Бурятии сами шьют медицинские маски
Общество, 
Жители республики сообщают о дефиците масок в аптеках

В Сети стали появляться фотографии жителей Бурятии, которые самостоятельно изготовили медицинские маски. Так, одной из первых стала председатель региональной общественная организация родителей детей-инвалидов «Найдал» Елена Шитикова. Фотографию в самодельной маске она опубликовала на своей странице в Facebook.

- Сшила себе маску, получила несколько предложений по пошиву на заказ, обещают хорошо оплатить. Уйду из НКО-шников в швеи масок, - шутливо подписала снимок Елена.


Также для себя изготовила маску известный журналист республики Евгения Балтатарова.

- Коронавирус не пройдёт, - с юмором написала Евгения.


При этом в аптеках республики отмечается дефицит одноразовых медицинских масок. Как рассказал «Байкал-Daily» один из улан-удэнцев, ни в одной из четырёх аптек, в которых он накануне побывал, не было медицинских масок.

Лайфхаком поделилась председатель фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева. Она купила одноразовые маски в строительном магазине. При этом она отметила, что маски закончились.


Накануне на своей странице в Facebook начальник отдела лекарственного обеспечения республиканского минздрава Елена Гармаева опубликовала пост на эту тему, проинструктировав, как можно самостоятельно изготовить маску.

- В аптеках республики закончились маски. Дефицит связан с пандемией новой коронавирусной инфекции. Тем не менее это не повод для паники. Для защиты от инфекции можно изготовить ватно-марлевую маску самостоятельно. У такой маски ряд преимуществ перед одноразовыми, её можно использовать многократно, в такой маске легче дышать, носить маску можно до 4-х часов, ну и, конечно, такая маска дешевле, - написала Елена Гармаева.

Для изготовления потребуется: марля размером 90х60 см или бинт 7х14, вата 15х15, толщиной 0,5 см. Вату разместить посередине отрезка марли и завернуть марлю так, чтобы получилось 3 - 4 слоя (подворачиваем верхний и нижний края). Затем концы марли прошить и приделать завязки. Очень удобно использовать резинки от одноразовой маски.

Чтобы защититься маску нужно правильно носить: маска должна закрывать не только рот, но и нос и плотно прилегать к лицу. Нельзя касаться маски на лице руками, а после прикосновения к использованной маске тщательно мойте руки с мылом. Не стоит повторно надевать использованную маску. Рекомендуют носить маску в закрытых помещениях, в местах с большим скоплением людей, при нахождении в помещении с больным человеком.

Аналогичную инструкцию опубликовал республиканский Центр медицины катастроф на своей странице в Instagram. Здесь в формате картинке чётко расписано, как сшить и носить маску.


Как сообщал «Байкал-Daily», власти Бурятии выделили 20 млн на защиту от коронавируса. На эти средства закупают спецкостюмы и аппараты искусственной вентиляции лёгких.

коронавирус медицина пандемия
 
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