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Власти Бурятии выделили 20 млн на защиту от коронавируса

Власти Бурятии выделили 20 млн на защиту от коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
На эти деньги закупают спецкостюмы и аппараты искусственной вентиляции лёгких 

На мероприятия по предупреждению распространения коронавируса правительство Бурятии выделило из резервного фонда 20 миллионов рублей (20 млн 781 тысяча), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения республики Евгению Лудупову.

- Средства поступили из резервного фонда республики. На сегодняшний день проходит закупка спецкостюмов, дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, индивидуальных средств защиты для медицинских работников, - сказала Евгения Лудупова.

Также, если будет необходимо, для осмотра пациентов будут привлекать студентов медицинских факультетов. Для них также предусмотрен весь набор индивидуальной защиты, уточняет «Интерфакс».

При этом министр накануне подчеркнула, что в Бурятии не зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. По её данным, десять человек находятся на карантине в городской инфекционной больнице.

- Из них восемь - граждане России, прибывшие на родину из Южной Кореи, еще двое - жители Китая. Кроме них, 146 человек находятся под медицинским наблюдением на дому. Ни у одного из этих граждан не подтвердился коронавирус. Все проходят лечение от ОРВИ, - добавила она.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Под ограничение попали городские мероприятия с количеством участников свыше 750 человек, районные - с числом участников свыше 250.

Госпитализация больных с подозрением на коронавирусную инфекцию предусмотрена в Республиканскую клиническую инфекционную больницу согласно комплексному плану, где два отделения подготовлены для вероятной госпитализации больных с коронавирусной инфекцией.  

- В больнице обеспечена готовность к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. В наличии: 63 противочумных костюма; 78800 масок; 8060 респираторов; обеспеченность противовирусными препаратами и дезинфицирующими средствами в настоящее время достаточная, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

Всего в республике имеется 391 койка для инфекционных больных, из них 186 коек в инфекционной больнице, 205 коек - в районах республики.

По состоянию на 17 марта, заболевшие коронавирусной инфекцией в республике отсутствуют. 



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