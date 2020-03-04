Мэрия обратилась к горожанам для устранения нареканий
В этом году День памяти или родительский день пройдёт 28 апреля. Комитет городского хозяйства Улан-Удэ просит отправлять предложения по организации родительского дня в специализированную службу по вопросам похоронного дела по электронной почте: 455070@mail.ru
- Ранее поступали нарекания от горожан на организацию транспортного движения, уборки, вывоза мусора и т.д. Направляя своё сообщение на электронный адрес, просьба оставлять телефон для связи для оперативного решения указанных проблем, - пояснили в мэрии.
От улан-удэнцев ждут предложений по проведению родительского дня
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