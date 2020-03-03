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В Забайкалье стартовал патриотический фестиваль-конкурс чтецов

В Забайкалье стартовал патриотический фестиваль-конкурс чтецов
Общество,  Фото:pixabay.com
Сейчас идёт приём заявок и видеозаписей с декламацией выбранного произведения

В Забайкальском крае стартовал фестиваль-конкурс чтецов «Я говорю, держа на сердце руку…». Мероприятие проводится в преддверии празднования юбилея Победы.

Главная цель конкурса – патриотическое воспитание граждан Забайкалья на основе лучших образов художественного слова. Стихотворения должны быть посвящены одной из тем:
- «Геройством пишутся страницы» (о героях России и Забайкальского края);
- «В тот день, когда окончилась война» (о важности сохранения памяти о событиях ВОВ);
- «Дети войны» (о детях участниках ВОВ);
- «Жди меня» (о любви и верности в годы ВОВ)
- «Ангелы в белых халатах» (о подвиге врачей и медсестёр).

Конкурс проводится в период с 1 марта по 5 мая 2020 года в несколько этапов.
I этап – приём заявок и видеозаписи с декламацией выбранного произведения – до 31 марта 2020 года.
II этап – отбор конкурсных работ с 1 апреля по 10 апреля 2020 года.
III этап – очное представление конкурсных работ до 26 апреля 2020 года.
IV этап – финал – гала-концерт.

Для участия в конкурсе участники направляют заявки, конкурсные работы в виде видеоролика, согласие на обработку персональных на электронный адрес: stihipobeda75@yandex.ru с пометкой «Конкурс чтецов». Об этом сообщает служба по связям с общественностью ПАО «ТГК-14».

Справка

Фестиваль-конкурс чтецов «Я говорю, держа на сердце руку…» был проведён в Забайкальском крае впервые в 2019 году и получил большой отклик у забайкальцев. Всего на конкурс поступило более 300 заявок из Агинского, Борзинского, Оловяннинского, Петровск-Забайкальского, Калганского, Улетовского, Балейского, Ононского, Нерчинского, Краснокаменского, Могочинского, Могойтуйского и других районов. Самое большое количество участников заявилось в категории до 14 лет.

Возрастное ограничение 0+
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