Академия Михалкова проведёт мастер-классы и кастинг в Иркутске

Общество, Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Вход на мастер-класс свободный



15 и 16 апреля в Иркутском областном кинофонде состоится отбор абитуриентов выездной приёмной комиссии академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. В дни работы выездной приёмной комиссии пройдут бесплатные практические мастер-классы для молодых актёров, режиссёров и продюсеров Иркутской области и учащихся выпускных курсов творческих вузов.



15 апреля с 10:00 до 12:30 мастер-класс «Мастерство актёра» проведёт режиссёр, сценарист, театральный педагог, лучший театральный педагог России 2011 года (лауреат премии М.И. Царёва за успешное воспитание актёрской смены») Андрей Левицкий. Мастер-класс рассчитан на начинающих актёров театра и кино. Вход на мастер-класс свободный и осуществляется по предварительной онлайн-записи.



15 апреля с 17:30 до 20:00 и 16 апреля с 11:00 до 15:00 пройдёт двухдневный мастер-класс по кинопродюсерству «Подготовка информационной основы (пакета документов) для создания и реализации продюсерского проекта». Тренинг проведёт кинорежиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, заместитель руководителя продюсерской мастерской Академии Н.С. Михалкова Александр Богун. Мастер-класс рассчитан на специалистов в области режиссуры и продюсерства. Завершится мастер-класс отбором на финальный тур в продюсерскую мастерскую. Вход на мастер-класс свободный и также осуществляется по предварительной онлайн-записи.



Приёмная комиссия проведёт кастинг в Иркутском областном кинофонде 15 апреля с 13:30 до 17:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а. Приёмная кампания проводится четвёртый год подряд и направлена на отбор абитуриентов из регионов России на льготные места обучения по направлениям «актёрское мастерство», «режиссура», «продюсерство». Обязательными условиями к поступающим являются наличие высшего профильного профессионального образования (либо являться студентом последнего курса творческого вуза), опыт работы в сфере театра и кино и возраст до 35 лет.



Пройти собеседование на возможность бесплатного обучения в академии Н.С. Михалкова приглашаются специалисты в области театра и кино, а также студенты последних курсов творческих вузов.



В составе приёмной отборочной комиссии в городе Иркутске: режиссёр, сценарист, театральный педагог Андрей Левицкий; продюсер, заместитель руководителя продюсерской мастерской Александр Богун.



Отбор абитуриентов будет проходить в формате собеседования, требования к которому подробно описаны на сайте академии. Рекомендованные для поступления абитуриенты будут приглашены в Москву для прохождения заключительного (финального) отбора. Все участники отборочного кастинга будут включены в базу творческих специалистов Академии.



Приём в академию на конкурсной основе ведётся с февраля и продлится до августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

