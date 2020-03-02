В Бурятии соревнования на скалах выиграли спасатели

Общество, Фото: пресс-служба федерации спортивного туризма РБ

В Тарбагатайском районе прошёл турнир по спортивному туризму



29 февраля в Бурятии прошли открытые республиканские соревнования по спортивному туризму на скальном рельефе. Впервые турнир провели в новом районе: каньон и скальный массив в местности Жарчиха Тарбагатайского района. Близость к городу, транспортная доступность, наличие разнообразного рельефа (скальники, каньоны, овраги, небольшие горы) делают этот район перспективным для проведения в дальнейшем различных мероприятий по спортивному туризму.



В соревнованиях приняли участие команды горного клуба «Ирбис-1», «Ирбис-2», Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, Республиканского многоуровневого колледжа, Байкальского колледжа недропользования и команда «Атлант» ВСГУТУ.



Дистанция общей длиной 700 метров состояла из нескольких этапов: подъём скальный (50 м), траверс (130 м), спуск скальный (50 м), навесная переправа (40 м), спуск скальный (50 м). Этапы и промежутки между этапами проходились командами в связке.



По результатам соревнований первое место заняла команда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Вторыми стали представители команды «Ирбис-2». Тройку лидеров замкнула команда «Атлант» ВСГУТУ. Об этом сообщает пресс-служба федерации спортивного туризма РБ.

