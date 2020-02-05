В Улан-Удэ пройдут новые игры Ночной хоккейной лиги

На Ледовой арене IceМетр начинается второй круг отборочного этапа IX всероссийского фестиваля Ночной Хоккейной лиги (НХЛ)
Борьба за главный приз – возможность получить денежный грант на развитие хоккея в Бурятии и поездку в Сочи на федеральный этап – началась ещё в январе. Финальный свисток отборочного этапа фестиваля в республике прозвучит 4 апреля.
По промежуточным итогам первого из четырех кругов турнира лидирует хоккейный клуб «Дорожник». С отрывом в 6 очков идёт хоккейный клуб «Союз», который стал победителем регионального этапа НХЛ в 2016 году.
Лучшие игроки турнира, по результатам первого круга НХЛ Бурятии:
Лучший бомбардир – Александр Прокофьев, хоккейный клуб «Дорожник», 16 очков (сумма заброшенных шайб и результативных передач);
Лучший снайпер – Александр Прокофьев, хоккейный клуб «Дорожник», 9 заброшенных шайб;
Лучший ассистент – Содномов Аюр, хоккейный клуб «Союз», 11 результативных передач.
Расписание матчей на февраль (6+):
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