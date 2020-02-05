В Улан-Удэ пройдут новые игры Ночной хоккейной лиги

По промежуточным итогам первого из четырех кругов турнира лидирует хоккейный клуб «Дорожник». С отрывом в 6 очков идёт хоккейный клуб «Союз», который стал победителем регионального этапа НХЛ в 2016 году.





Расписание матчей на февраль (6+):





Борьба за главный приз – возможность получить денежный грант на развитие хоккея в Бурятии и поездку в Сочи на федеральный этап – началась ещё в январе. Финальный свисток отборочного этапа фестиваля в республике прозвучит 4 апреля.Лучший бомбардир – Александр Прокофьев, хоккейный клуб «Дорожник», 16 очков (сумма заброшенных шайб и результативных передач);Лучший снайпер – Александр Прокофьев, хоккейный клуб «Дорожник», 9 заброшенных шайб;Лучший ассистент – Содномов Аюр, хоккейный клуб «Союз», 11 результативных передач.