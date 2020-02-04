В Сети продолжается опрос родителей по качеству питания в дошкольных учреждениях
На сайте «Активный горожанин» (https://ag.u-ude.ru) продолжается опрос родителей об удовлетворённости качеством питания детей в дошкольных образовательных учреждениях. Голосование продлится до 17 февраля 2020 года, сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.
В частности, родителям предлагают ответить на такие вопросы: Удовлетворяет ли вас питание в детском саду? Как отзывается ваш ребёнок о питании? Любимое блюдо вашего ребёнка? Какие блюда вы исключили бы из меню детского сада? Как вы думаете, что необходимо добавить в меню детского сада и другие.
По предварительным данным, почти 50 % опрошенных предложили добавить в рацион детей больше фруктов и овощей.
- Наиболее распространённые пожелания родителей - ввести больше разнообразия в меню детских садов, добавить мясные, белковые блюда, больше фруктов и овощей, в том числе сырых, увеличить порции, минимизировать количество простых углеводов, сладостей, конфет и печенья, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
С 27 января в опросе приняли участие всего 1133 жителей Улан-Удэ.
Улан-удэнцы просят больше разнообразия в меню детсадов
Общество, Фото:
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