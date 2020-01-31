По его мнению, у каждого села должен быть свой родной танец
Сегодня Пандидо Хамбо Лама Дамба Аюшеев объявил в соцсетях о том, что 1 февраля состоится детский конкурс по бурятскому языку. Одним из новшеств конкурса станет «процесс обретения бурятского танца». Главу буддистов России уже давно беспокоит то, что у бурят нет своего национального танца «как такового».
- В этом интересном поприще нам помогает хореограф Наталья Санжиева. На прошлом конкурсе из 64 школ танцевали лишь 24 пары мальчик и девочка. Ясно, что только в 5 случаях солировали мальчики, - написал глава Буддийской традиционной сангхи России в Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Хамбо Лама уже высказывался по поводу танцев, в которых участвуют одни девочки. После республиканского чемпионата по выделке овчины он заявил, что такие танцы - «матриархат бескультурный» и потребовал, чтобы в следующий раз «без мальчиков не выпускали».
- Наше требование, чтобы в будущем каждое село обрело свой родной танец и обязательное требование - солировать должен мужчина, обладающий мужским характером, - заявил Хамбо лама.
Он также рассказал, что музыку для пяти танцев написал юный бурятский композитор Лудуб Очиров.
- Каждая команда должна танцевать под свою музыку, которая соответствует менталитету - как селенгинцам, хонгодором, эхирит булагатам, баргузинцам и хори-туматам. Таким образом, дети должны открывать и создавать новое, а не повторять наши ошибки, - заключил Хамбо лама Дамба Аюшеев.
Хамбо Лама требует отдать солирующую роль в танцах мужчинам, «обладающим мужским характером»
Общество, Фото:
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