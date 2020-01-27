Главу буддистов России возмутил танец без участия мальчиков

25 января в торговом центре «Пионер» состоялся республиканский чемпионат по выделке овчины «Дулаан шэмэг» - на мероприятии присутствовал Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он выложил в соцсеть видео детского танца.
- Танец хороший, плохо что опять только одни девочки танцуют. Матриархат бескультурный, - подписал он видео.
В комментариях ему ответили: «Есть у нас и мальчики. Но их немного, к сожалению». Глава буддистов России спросил: «Почему одни девочки танцуют?», и добавил, что в следующий раз «без мальчиков не выпускайте».
Ранее Хамбо Лама уже высказывался о женщинах: «Ужас, даже женщины выходят на лёд, если они невестки из Бурятии, и наших местных ещё заразили».
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре прошлого года Хамбо Лама рассказывал в Facebook о катке, который заливали его земляки в селе Шаргалжин Забайкальского края. Тогда, несмотря на укор, он добавил: «Главное, что время проводят весело и на свежем воздухе, что для здоровья хорошо».
В комментариях многие удивились его словам и вступились за женщин «на коньках». На вопрос «Почему ужас-то?» Хамбо лама ответил: «Потому что у меня в детстве женщины были гораздо степенными».