Главу буддистов России возмутил танец без участия мальчиков

25 января в торговом центре «Пионер» состоялся республиканский чемпионат по выделке овчины «Дулаан шэмэг» - на мероприятии присутствовал Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Он выложил в соцсеть видео детского танца.- Танец хороший, плохо что опять только одни девочки танцуют. Матриархат бескультурный, - подписал он видео.

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