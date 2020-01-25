Усадьба в Бурятии признана одной из самых дорогих в ДФО

По подсчётам экспертов, её стоимость составляет 20 миллионов рублей



Эксперты федерального сервиса по поиску недвижимости ЦИАН изучили предложения на рынке загородной недвижимости Дальневосточного федерального округа и составили рейтинг регионов по максимальной стоимости загородных домов. При составлении рейтинга не учитывались усадьбы и резиденции, расположенные в городских границах административных центров.



Для рейтинга квалифицировались только лоты, реализуемые с ремонтом.



Так, на пятом месте рейтинга самых дорогих загородных усадьб расположился коттедж из Бурятии. Дом находится в посёлке Сотниково. Приусадебная территория составляет 10 соток, а квадратура самого коттеджа 183 кв. м. В состав домовладения входят баня, бассейн, гараж на 3 машины и сад, в котором растут яблоки, сливы, абрикосы, смородина и другие ягоды и фрукты.



Стоимость усадьбы составляет 20 миллионов рублей.



Перед домом из Бурятии, в рейтинге расположился коттедж из Забайкальского края. Его стоимость составила 27,7 миллионов рублей.



Возглавил же список самых дорогих усадеб в ДФО, дом в Приморском крае, стоимостью в 65 миллионов рублей.

