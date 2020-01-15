Перелёты осуществляются регулярно по средам и субботам
14 января авиакомпания «NordStar» приступила к выполнению регулярных субсидируемых авиарейсов по маршруту Чита – Братск – Чита. Полёты на данном направлении выполняются с частотой два раза в неделю на турбовинтовых воздушных судах ATR 42-500, вместимостью 46 кресел.
Прямые рейсы осуществляются регулярно по средам и субботам. Длительность полёта составляет около 2,5 часов. Из аэропорта Братска в Читу вылет производится в 12:35 местного времени, прибытие в аэропорт назначения – в 15:35. Обратный вылет из Читы – в 16:20 местного времени, прибытие в Братск 18:00.
Ранее направление Чита – Братск выполнялось без привлечения федерального субсидирования, а в 2020 году вошло в перечень региональных субсидированных маршрутов. Специальный тариф предоставляется всем авиапассажирам.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, в этом году пять региональных рейсов вошли в перечень субсидируемых маршрутов. Из Читы в Благовещенск, Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск и Братск.
Между Читой и Братском запущено субсидируемое авиасообщение
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