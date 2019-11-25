Питание под проценты: Почему в улан-удэнских школах кормят в долг

По словам директора школы №47 Тамары Мункуевны Трофимовой, внедрение программы «Школьная карта» позволило решить сразу несколько проблем: «Во-первых, родителям удобно контролировать расходование средств, своевременно видеть, что ребенок ел за день. Дети рады пользоваться картой, ощущая себя взрослыми и финансово грамотными. Во-вторых, учителя не обременяются сбором наличных для питания детей. Конечно, иногда проблема несвоевременного пополнения карты родителями приводит к образованию долга перед банком, но при этом ребенок получает питание. Для тех, кто не хочет оплачивать питание картой школьника, сохранена возможность оплаты наличными».





Организация школьного питания – часто сложный вопрос, и особую остроту он приобретает, когда дело касается оплаты. Наличная оплата доставляет много проблем, все знают, как сложно учителям собирать долги с родителей, как часто дети теряют деньги, или тратят на сладости и газировку. Казалось бы, безналичная оплата, которая введена во многих школах Улан-Удэ, должна решить все проблемы, но некоторые родители оказались недовольны. Не все понимают, зачем менять систему оплаты, многие высказывают опасения по поводу использования карт, кто-то возмущаются тем, что карты школьника могут уходить в минус. «Байкал-Daily» решил разобраться в вопросе школьного питания.В первую очередь мы обратились в Комитет по образованию администрации Улан-Удэ и задали вопрос: как школы должны решать проблему организации безналичной оплаты?Вот что рассказала Любовь Цепкова, заместитель Председателя Комитета по образованию г. Улан-Удэ: «Перед нами действительно стоит задача большего охвата школьников горячим питанием, а также снижения рисков, связанных с оборотом наличных денег. Здесь в комплексе и вопрос гигиены, и проблема неразумных трат на вредную еду, и невозможность контроля. Мы за контроль, обязательное горячее питание в школе и безналичную оплату. Мы рекомендуем школам работать с банками так, чтобы ни у родителей, ни у школ не возникало дополнительных расходов. Сейчас в городе работают на этом рынке банк Авангард и Сбербанк. Решение о переходе на безналичную оплату в школах принимается при участии родительских комитетов. У нас общая цель – создать условия для быстрой, удобной, безопасной оплаты школьного питания».Позиция директора понятна. А что скажут родители? Мы дождались окончания уроков и поговорили с родителями, которые согласились обсудить школьные карты.Одна мама похвалила банк: «Мне удобнее так платить. Закинула деньги на месяц и забыла, не надо каждый день помнить выдать деньги на обед. Поставила приложение на телефон, приходят уведомления, когда деньги заканчиваются, и что ребенок ел, что купил в буфете. Я спокойна, и сын тратить меньше стал на всякую ерунду, мы стараемся контролировать питание, а с наличными это сложно,» – говорит Татьяна Колесникова, мама Димы, ученика 4-го класса.Но не все с этим согласны. Ирина, мама ещё одного школьника, возражает: «Всё это прекрасно, но вот я не понимаю, почему допускается задолженность по картам детей. Если родители не пополнили, ребёнок все равно картой может оплатить обед, и получается долг. Причём под проценты. У меня не кредитная карта, я не понимаю, почему должна банку что-то платить».Похоже, это и есть основная претензия к банку. К тому же нас заинтересовал момент с уходом карт школьников в минус. Ведь школьные карты не могут быть кредитными? Мы решили спросить напрямую у представителя банка.Управляющий офисом банка Авангард в Улан-Удэ Гарма Чагдурович Гармаев пояснил следующее: «Первое, что нужно понимать, – карта школьника не является традиционной банковской картой. Это карта, которая привязана к счету родителя и которой можно оплатить только питание в школьной столовой или буфете – дети не могут снять деньги с карты или расплатиться магазинах. Карта родителя, как и карта школьника, выдается и обслуживается бесплатно. Она нужна, чтобы родители могли пополнять счет карты школьника.«Если родители не пополняют счёт школьной карты вовремя, – продолжает Гармаев, – то действительно может возникнуть задолженность. Мы предусмотрели возможность оплаты питания картой школьника, даже если на счете нет денег. Нам как банку было бы гораздо проще отказывать в оплате, потому что минус по карте – это наш риск. Но в этом случае мы предвидим больше претензий к системе безналичной оплаты в целом, потому что дети могут остаться голодными. По нашему опыту, родители иногда забывают пополнить счёт. По статистике, если бы банк не позволял оплату в долг, около 20% детей регулярно не могли бы оплатить свой обед».Мы попросили привести конкретные расчёты, чтобы увидеть на примере, сколько заплатят родители, забывшие вовремя положить деньги на счёт школьной карты своего ребёнка.«Давайте посчитаем, – согласился управляющий, – например, забывчивые родители не платили весь октябрь этого года. Допустим, на 1 октября на счете уже не было денег. Каждый будний день школьник получал обед, который стоит 60 рублей, на 1 ноября получится долг в размере 1380 рублей. Сумма процентов на овердрафт в таком случае составит 6 рублей 84 копейки.Задолженность можно погасить сразу, в тот же день, просто пополнив счет карты. Но если родители не погашают долг, банк обязан начислять проценты на возникшую задолженность в соответствии с Налоговым кодексом, но ставка по школьным картам составляет всего 12% годовых».Остался ещё вопрос про пополнение карт. По словам родителей, с которыми у нас получилось поговорить, у банка мало банкоматов, в которых можно это сделать. Что скажет управляющий?«Мы слышим пожелания родителей по поводу расширения сети банкоматов, и мы будем этим заниматься. Банкоматов будет больше, к тому же у нас есть еще и терминалы пополнения – их функционал как раз позволяет пополнить счет любой карты нашего банка. Но пополнение наличными – не единственный способ. На самом деле, можно пополнять счет и переводом с карты на карту, в том числе в интернет-банке и мобильном приложении, а также через Систему быстрых платежей по номеру телефона».Чтобы сложилась полная картина работа программы «Школьного питания», мы обратились к представителю Совета отцов Улан-Удэ Александру Александровичу Ильину и получили следующий комментарий: «Мы пропагандировали безналичную оплату питания в школе: это быстро и безопасно. Родители пополняют карту, дети ей рассчитываются. Для нас важно, чтобы услуга предоставлялась бесплатно, и родители получали полную информацию по питанию в школе. Я, как член Совета отцов, часто захожу в столовую и вижу, что там стоит современное оборудование, такие терминалы для заказа, как в заведениях быстрого питания, очень современные. Я даже удивился, когда впервые увидел. Детям явно нравится, они могут выбирать все на экране, получают свой заказ, оплачивают картой, быстро, удобно».Подводя итоги нашего небольшого расследования, надеемся, что родители получили ответы на свои вопросы. Мы обязательно будем развивать эту тему и держать наших читателей в курсе новостей.