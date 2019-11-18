Двое УФСИНовцев стали чемпионами Бурятии по самбо

В Бурятии прошёл чемпионат по самбо



В рамках всероссийского Дня самбо с 15 по 17 ноября состоялся чемпионат Бурятии по самбо и боевому самбо среди юношей и мужчин. Спортивное событие собрало самбистов из разных районов республики.



Около 300 спортсменов боролись за звание лучших в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



В мероприятии приняли участие сотрудники УФСИН России по Бурятии. Они заняли два первых места: в весовой категории 82 кг победил Аюр Заптуев, в весе свыше 100 кг – Виктор Егоров.



Они вошли в состав сборной команды региона и поедут на чемпионат Сибирского федерального округа, который состоится в декабре в Иркутске, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



