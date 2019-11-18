Авария произошла вчера утром
Накануне, 17 ноября, 8:50 в ДТП погиб 36-летний водитель автомобиля «Хонда Фит». Авария произошла на автодороге «Улан-Удэ-Тарбагатай», иномарка двигалась со стороны микрорайона Николаевский, в сторону Улан-Удэ.
На 7 км улан-удэнец не справился с рулевым управлением совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне ночью в Еравнинском районе в ДТП погибли четыре человека. Ещё четверо пострадавших находятся в больнице. За рулём находился 21-летний водитель без прав.
Улан-удэнец погиб в перевернувшемся автомобиле
Происшествия, Фото:
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