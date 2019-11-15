В Улан-Удэ проверили условия содержания осуждённых подростков

В ходе посещения замечаний не поступило, сообщает пресс-служба ведомства.











Следственный изолятор УФСИН России по Бурятии посетила межведомственная рабочая группа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.В состав комиссии вошли начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Олег Мартынов, заместитель начальника отдела системы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Алексей Маршавин, старший инспектор организационно-аналитического отдела управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета Российской Федерации Феликс Артемьев.В сопровождении заместителя начальника УФСИН России по республике Алексея Кочетова и начальника следственного изолятора Михаила Капишулина комиссия проверила условия содержания, право на получение общего образования, психологическую помощь, занятия спортом. Осмотрены прогулочные дворики для несовершеннолетних. Оценено качество приготавливаемой пищи. Проверена доступность информации по правам и обязанностям подозреваемых, обвиняемых и осужденных, право обращений к контролирующим и надзорным органам. Организация досуговых мероприятий и мероприятий воспитательного характера.Проведён обход всех камер, где содержатся несовершеннолетние.