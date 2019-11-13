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Правительство утвердило бланки Всероссийской переписи – 2020

Правительство утвердило бланки Всероссийской переписи – 2020
Общество, 
Постоянно проживающим в России предстоит ответить на 30 вопросов

Правительство РФ утвердило формы бланков переписных листов Всероссийской переписи населения 2020 года. Постоянно проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов, а временно гостящих у нас иностранцев – на 7. По сравнению с предыдущей переписью 2010 года, формулировки некоторых вопросов были скорректированы и дополнены.

По информации Росстата, распоряжением правительства утверждены три формы бланков переписных листов, которые будут использоваться в ходе переписи. Бланк формы Л предназначен для сбора сведений о лицах, постоянно проживающих в России. В нём 23 вопроса, среди которых пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость и другие. Бланк формы П будет использоваться для сбора данных о жилищных условиях населения. Он содержит 7 вопросов, в том числе о типе жилого помещения, времени постройки дома, общей площади, количестве комнат, видах благоустройства жилого помещения.

Бланк формы В – для временно находящихся в России и постоянно проживающих в других странах. В нём 7 вопросов, в числе которых пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории России и другие.

Формы бланков разрабатывались с учётом возможности самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госуслуги». Также бралось в расчёт, что сбор данных переписчиками будет вестись с помощью электронных планшетов, а переписные листы на бумаге будут заполняться лишь в исключительных случаях.

Определенные корректировки были внесены и в формулировки вопросов. Одно из нововведений – у населения поинтересуются не только владением русским и другими языками, но и активностью использования этих языков в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а также определить приоритетные направления поддержки культурных инициатив.

В перечне источников средств к существованию для удобства приведены наиболее распространенные варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и другие. Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о размере дохода. Называть работодателя тоже не требуется. Статистиков интересует только источник средств к существованию, например, «заработная плата» или «пенсия» без дополнительной детализации, и тем более документального подтверждения.

Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать блок вопросов об образовании. В нём появилась графа «дошкольное образование», а графа «среднее образование» была разделена на «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». Градации высшего образования тоже приведены в соответствие с законом: «бакалавриат», «специалитет», «магистратура».

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Население отдалённых и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря. С 1 по 25 октября 2020 года любой житель страны сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги». Для этого понадобится стандартная или подтверждённая учётная запись. С 4 по 27 октября переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале «Госуслуги», достаточно будет показать код подтверждения. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа переписных участков, в том числе в помещениях МФЦ. В финале переписи, с 28 по 31 октября, состоится контрольный обход 10% жилых помещений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы со ссылкой на медиаофис ВПН-2020.
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