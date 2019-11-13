У осуждённой в Индонезии уроженки Бурятии началась шизофрения

Новую информацию о сидящей в тюрьме на Бали Александре Магнаевой озвучили на передаче Андрея Малахова
Как сообщал «Байкал-Daily», уроженку Бурятии Александру Магнаеву в Индонезии приговорили лишению свободы за наркотики. В начале декабря 2014 года после прилёта из Гонконга в её багаже обнаружили 2,1 килограмма метамфетамина. Саше грозила смертная казнь, но, к счастью, этого удалось избежать. Однако девушка получила тюремный срок в 16,5 лет.
На прошлой неделе, 7 ноября, в передаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым» вышел выпуск о россиянине, которому удалось избежать смертной казни. Выпуск назывался «По следам наркокурьеров». В этом же выпуске рассказали про Александру.
Корреспондент Роман Монахов провёл собственное расследование и смог навестить Александру в колонии на Бали. Она рассказала ему о том, как попала в тюрьму, а также о своём здоровье.
По словам Александры, она доверилась своему парню, который оказался наркодилером. Он попросил её привезти аксессуары – накладные волосы и ресницы. Но как оказалось, в чемодан в промежутке, где вытягивается ручка, положили два килограмма наркотиков.
- Из полиции я позвонила и сказала: «Мама, я тюрьме». Они не поверили, как только сюда приехали, меня навестили. Тогда начали плакать, - рассказала Александра.
Раньше Александра отбывала наказание в большой тюрьме в городе Керобокане в Индонезии. По её словам, там содержится больше двухсот человек. Всё происходящее там девушка коротко описала: «Ужас какой-то!». Потом у девушки, по её словам, начались проблемы с психическим здоровьем.
- У меня началась шизофрения. Были два разных голоса: один мужской, второй, как будто толпа отвечала. Мне голоса говорили, что тебя сейчас убьют, тебя на куски порежут, не доверяй им всем. Я пыталась сбежать из тюрьмы, есть место для наказания, всё такое. «Тебя убьют, порежут. Не кушай их еду, они твоё тело съедят», - вспоминала уроженка Бурятии.
Роман Монахов пояснил, что в тюрьме, где раньше содержалась Александра была очень строгая начальница. Под постоянным прессингом у осуждённой начались проблемы со здоровьем. Потом её перевели в другую тюрьму.
Также он отметил, что российские заключённые были рады услышать русскую речь, во время беседы у них «блестели глаза».
В сюжете отмечается, что многие доверчивые россияне попадаются на удочку случайных знакомых, которые предлагают им попробовать наркотики, а потом «сдают» их полиции. В передаче не рекомендовали верить случайным знакомым, поскольку за это можно серьёзно поплатиться.
У осуждённой в Индонезии уроженки Бурятии началась шизофрения
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