Две трети россиян продолжают ходить на работу с ОРВИ

Половина граждан идут к врачу только в критических ситуациях



Две трети россиян при заболевании ОРВИ не берут больничный и продолжают ходить на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала «Здоровье Mail.ru».



- Что касается больничных при ОРВИ, то 65% опрошенных продолжают работать и не уходят лечиться домой. Если человек всё же решил не идти на работу, то 49% продолжают работать из дома, - говорится в сообщении.



Более того, по данным опроса, 50% россиян идут к врачу только в критических ситуациях, а 23% не обращаются за помощью до последнего.





