Половина граждан идут к врачу только в критических ситуациях
Две трети россиян при заболевании ОРВИ не берут больничный и продолжают ходить на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала «Здоровье Mail.ru».
- Что касается больничных при ОРВИ, то 65% опрошенных продолжают работать и не уходят лечиться домой. Если человек всё же решил не идти на работу, то 49% продолжают работать из дома, - говорится в сообщении.
Более того, по данным опроса, 50% россиян идут к врачу только в критических ситуациях, а 23% не обращаются за помощью до последнего.
Две трети россиян продолжают ходить на работу с ОРВИ
Общество, Фото:
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