Забайкальские орнитологи изготовили гнёзда для краснокнижных птиц

Всё большее число редких птиц предпочитают искусственные гнёзда



Сотрудники Даурского заповедника установили десять искусственных гнёзд для редких птиц в степи между озёрами Барун-Торей и Зун-Торей на юге Забайкальского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на орнитолога Олега Горошко.



С 2016 года сотрудники заповедника проводят программу помощи в гнездовании краснокнижных хищных птиц. Искусственные гнезда устанавливаются в местностях, где нет деревьев и скал, удобных для гнездования. Всего установлено 30 таких гнёзд.



Конструкции предназначены для мохноногих курганников и соколов-балобанов. Основные работы провели в октябре, когда земля ещё не промёрзла, а птицы уже покинули свои территории.



По данным заповедника, все большее число птиц предпочитают селиться в искусственных гнёздах.



В естественных гнёздах пернатым, особенно редким видам, часто не удаётся успешно вырастить птенцов, в основном, из-за большей доступности для наземных хищников и уязвимости во время степных пожаров, уточняет ТАСС.



