Всё большее число редких птиц предпочитают искусственные гнёзда
Сотрудники Даурского заповедника установили десять искусственных гнёзд для редких птиц в степи между озёрами Барун-Торей и Зун-Торей на юге Забайкальского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на орнитолога Олега Горошко.
С 2016 года сотрудники заповедника проводят программу помощи в гнездовании краснокнижных хищных птиц. Искусственные гнезда устанавливаются в местностях, где нет деревьев и скал, удобных для гнездования. Всего установлено 30 таких гнёзд.
Конструкции предназначены для мохноногих курганников и соколов-балобанов. Основные работы провели в октябре, когда земля ещё не промёрзла, а птицы уже покинули свои территории.
По данным заповедника, все большее число птиц предпочитают селиться в искусственных гнёздах.
В естественных гнёздах пернатым, особенно редким видам, часто не удаётся успешно вырастить птенцов, в основном, из-за большей доступности для наземных хищников и уязвимости во время степных пожаров, уточняет ТАСС.
Забайкальские орнитологи изготовили гнёзда для краснокнижных птиц
Общество, Фото:
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