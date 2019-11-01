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Село в Бурятии впервые получило оборудованный дом культуры

Село в Бурятии впервые получило оборудованный дом культуры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В селе Гунда Еравнинского района завершили строительство клуба за 2,8 млн

В селе Гунда Еравнинского района Бурятии с более чем 100-летней историей впервые открыли специально оборудованный дом культуры.

Село Гунда по современным меркам большое. Почти 1000 человек проживает на берегу одноимённого озера. Трудно поверить, но история Гунды насчитывает чуть более 100 лет, а старейшая его жительница скоро справит 90-летие. Неудивительно, что для Анны Яковлевны Уваровой нынешний новый клуб - третий на её памяти. Но это первый в истории Гунды специально оборудованный дом культуры.

В Гунде часто проводят различные мероприятия. Только за один прошлый 2018 год в селе провели 140 мероприятий. Ни одно из них не прошло без взрослой вокальной группы «Родные напевы». В октябре 2018 года этот ансамбль выиграл диплом I степени республиканского интернет-конкурса «Песня о родном крае», посвященного 95-летию Республики Бурятия.

Открытия первого специально оборудованного дома культуры гундинцы ждали с нетерпением. Строительство было запланировано в 2017 году, тогда же была оформлена проектно-сметная документация. Она предусматривала новый клуб площадью 252 кв. м. В нём зрительный зал на 100 посадочных мест, большая сцена и сельская библиотека. В 2018 году завершили первый этап строительства, на это из республиканского бюджета выделили 2,7 млн. рублей.

В этом году министерство культуры Бурятии выделило из средств дальневосточной субсидии 2,8 млн. рублей на завершение строительства вашего клуба. На эти деньги провели электромонтажные работы, внутреннюю отделку здания, монтаж окон, пола, перегородок, установили отопление, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
дом культуры правительство республики
 
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