Юного героя из Бурятии наградят в Совете Федерации

Парень спас девочку от разъярённой собаки



1 ноября в Совете Федерации в Москве состоится церемония награждения детей, которые совершили героические и мужественные поступки.



20 юных героев со всей России и всего трое из Дальневосточного Федерального округа были выбраны для участия в торжественной церемонии награждения. Бурятия будет представлять Эдуард Бардуев из Еравнинского района, спасший девочку от нападения собаки.



В ноябре 2018 года в бурятском селе Усть-Эгита едва не разыгралась трагедия. 11-летняя Дарина спешила в школу, когда на неё набросилась соседская собака. Пёс сбил девочку с ног, но укусить успел только один раз. Потому что происходящее увидел десятиклассник Эдуард Бардуев и помчался на помощь ребёнку. Он камнями отогнал собаку и проводил Дарину до дома, откуда её увезли в районную больницу.



Сейчас, после полугодового лечения, Дарина чувствует себя хорошо, но понимает, что, если бы не Эдуард, последствия могли быть гораздо серьёзнее. В больнице посёлка Сосново-Озерское, райцентре Еравнинского района, девочке сразу назначили лечение, и она ещё полгода ездила на обязательные уколы, ходила с забинтованной ногой.



В течение трёх дней детей ждёт в Москве обширная программа: экскурсии по Красной площади, по территории Московского Кремля, посещение Центра океанографии и морской биологии «Москвариум», водного шоу с морскими животными «Кругосветное путешествие». Ребята побывают в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии, в котором для них будет организована экскурсия, выставка техники и вооружения, выступление по рукопашному бою.



Также свои двери для юных героев откроет Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии.



1 ноября в Совете Федерации состоится сама церемония награждения. Ребят наградят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.







