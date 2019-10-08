В Бурятии объявили штормовое предупреждение



9 октября в Бурятии ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, местами сильные осадки, усиление северо-западного ветра до 22 м/с, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов, местами установление снежного покрова.



- При сильном дожде, ветре, выпадении осадков в виде мокрого снега, по возможности, оставайтесь в помещении. На улице ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, - предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



При скачках напряжения в электрической сети квартиры следует обесточить все электробытовые приборы. В условиях ухудшения видимости из-за осадков необходимо соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.



