Спортсменка из Гондураса покинула чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ

Спортсменка из Гондураса Мария Антунез проиграла свой первый бой в Улан-Удэ на чемпионате мира по боксу среди женщин. Она выступала на ринге А против Аманды Миллере из Латвии. Мария заканчивает своё пребывание на турнире, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Бой был достаточно напряжённым. Спортсменка из Латвии физически сильнее, нежели спортсменка из Гондураса. Однако Мария двигалась и била чуть быстрее соперницы. Миллере, почувствовав эту разницу в скорости, хорошо работала в пространстве, поджимая Антунез к канатам.
Три раунда боя пролетели незаметно. В итоге судьи отдали победу латвийке. Зрители тепло приветствовали Марию после объявления результатов.
- Я заработала хороший опыт, выступив здесь. Я получила хороший урок, который сделает меня сильнее. Я видела, что очень много потрясающих людей, которые верят в меня, и я обязательно вернусь в бокс и стану еще сильнее. В вашем городе живут потрясающие люди. Сейчас у меня главная задача продолжать работать, но делать это жёстче. Я хочу отобраться на Олимпиаду, - сказала Антунез.
Как сообщал «Байкал-Daily», спортсменка из Гондураса приехала на соревнования в Бурятию, собрав деньги через соцсети. Девушка Федерация бокса Гондураса отказала ей в поездке, ссылаясь на отсутствие денег. Антунез начала собирать деньги на поездку в соцсетях.
Собрав за несколько месяцев чуть больше четырёх тысяч долларов, она отправилась в Бурятию. Мария удивила организаторов своим неожиданным приездом. Однако вскоре была приравнена к другим участникам мирового турнира. В Улан-Удэ она встретила тренера с Кубы, который взял над ней шефство.
Бои в рамках чемпионата мира проходят с 3 октября по 13 октября. Соревнования проходят в два этапа: первый - с 3 по 10 октября - включает в себя бои за выход в финальную часть; а второй - полуфиналы и финалы (12 и 13 октября). 11 октября спортсменам дадут время на отдых и восстановление.
Бои проводят в 10 весовых категориях: до 48 кг., до 51 кг., до 54 кг., до 57 кг., до 60 кг., до 64 кг., до 69 кг., до 75 кг., до 81 кг., свыше 81 кг.
В Универсальном зале, вместимость которого составляет 2,5 тысячи зрителей, размещено два ринга, бои на которых пройдут параллельно.