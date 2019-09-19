Сейчас в городе идёт подключение жилых домов
19 сентября в Чите приступили к подаче отопления на жилой фонд города. Всего необходимо подключить 1510 жилых домов.
Подключение жилого сектора и перевод городской системы теплоснабжения в зимний режим займёт несколько дней. Это обусловлено пошаговым переводом на зимний режим объектов генерации, теплосетей, насосных станций, домовых тепловых узлов, а также наладкой гидравлических режимов.
Процедуры настройки внутридомовых тепловых узлов и обеспечения равномерного распределения теплоносителя внутри домов должны осуществляться ответственными специалистами УК и ТСЖ, с которыми у жителей заключены соответствующие договоры.
К подаче отопления в учреждения социальной сферы Читы теплоэнергетики приступили в начале недели. На утро 19 сентября энергетики подключили 74 детских сада, 69 школ и 66 учреждений здравоохранения, сообщает пресс-служба ТГК-14.
В Чите приступили к подаче отопления
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он и ещё 3 лауреата будут представлять город на областном конкурсе
В один день в Закаменске проведут интеллектуально-патриотическую игру и спартакиаду
В них примут участие более 170 юных спортсменов
Сейчас в городе идёт подключение жилых домов
С 2020 года он станет равен 9 тысячам 497 рублям
На церемонию пригласили более 600 человек
Слияние планируется завершить к 2021 году
В игре участвовали ветераны
Школьники соревновались в знании правил дорожного движения
Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Живи, лес!»
После показов проходили традиционные обсуждения постановок со зрителями, критиками
Обязательны минимум два трезвых дня в неделю
В конкурсе приняли участие более 300 детей из разных уголков России
В республике пройдёт экологический марафон «Чистые берега Байкала»
Команду Октябрьского района Улан-Удэ представили 65 спортсменов из школ