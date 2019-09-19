В Чите приступили к подаче отопления

Сейчас в городе идёт подключение жилых домов



19 сентября в Чите приступили к подаче отопления на жилой фонд города. Всего необходимо подключить 1510 жилых домов.



Подключение жилого сектора и перевод городской системы теплоснабжения в зимний режим займёт несколько дней. Это обусловлено пошаговым переводом на зимний режим объектов генерации, теплосетей, насосных станций, домовых тепловых узлов, а также наладкой гидравлических режимов.



Процедуры настройки внутридомовых тепловых узлов и обеспечения равномерного распределения теплоносителя внутри домов должны осуществляться ответственными специалистами УК и ТСЖ, с которыми у жителей заключены соответствующие договоры.



К подаче отопления в учреждения социальной сферы Читы теплоэнергетики приступили в начале недели. На утро 19 сентября энергетики подключили 74 детских сада, 69 школ и 66 учреждений здравоохранения, сообщает пресс-служба ТГК-14.

