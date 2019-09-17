Росгвардия проверила видеопризыв из Бурятии не выполнять «преступные приказы»

В Бурятии начали служебную проверку после появившегося в Интернете видеообращения сотрудника охранного предприятия Виктора Хоржирова к росгвардейцам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.
Видеообращение к росгвардейцам записал улан-удэнец Виктор Хоржиров, он сотрудник ФГУП «Охрана» - предприятия, которое относится, но не входит в структуру Росгвардии. Хоржиров был кандидатом в депутаты Улан-Удэнского горсовета по 16-му округу (центр города). Занял в итоге четвёртое место; победу на округе одержал кандидат от «Единой России», генеральный директор ООО «Байкал Медиа Консалтинг» Сергей Бурдиков. В видеопризыве Хоржиров призывает росгвардейцев «не превышать свои полномочия и не выполнять заведомо преступные приказы», а власть — «повернуться к народу».
По словам официального представителя Росгвардии, на мужчину, скорее всего, наложат дисциплинарное взыскание за нарушение условий контракта. Причина – видео было записано на рабочем месте в служебное время. Вопрос об увольнении не ставится, подчеркнул Грибакин.
«Как он сам пояснил в объяснительных, он руководствовался исключительно лучшими побуждениями и согласен с тем, что достаточно эмоционально отреагировал на результаты местных выборов в горсовет Улан-Удэ, куда также баллотировался, но проиграл выборы»,— цитирует официального представителя ведомства «Интерфакс».
9 сентября в Улан-Удэ сторонники проигравшего выборы мэра лидера бурятских коммунистов Вячеслава Мархаева устроили несанкционированную акцию протеста на площади Советов. Среди ряда требований звучало отмена итогов выборов мэра. Ночью 11 сентября с площади были задержаны 17 человек, по официальным данным следствия, один из протестующих распылил в лицо росгвардейца слезоточивый газ. Днём же росгвардейцы задержали депутата-коммуниста Баира Цыренова и таксиста Дмитрия Баирова.
В воскресенье в Улан-Удэ прошёл уже санкционированный митинг, который посетил также глава Бурятии Алексей Цыденов.