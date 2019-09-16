Бурятия подписала декларацию о сотрудничестве в образовательном туризме

Общество, Фото: пресс-служба министерства туризма Республики Бурятия

Вместе с республикой документ подписали ещё 9 российских регионов



14 сентября в Москве Республикой Бурятией подписана декларация о взаимопонимании и сотрудничестве с целью содействия развитию образовательного туризма между представителями регионов Российской Федерации. Документ был подписан десятью регионами страны. Кроме Бурятии его подписали Чеченская республика, Камчатский край, Приморский край, Вологодская область, Московская область, Омская область, Тверская область, Тюменская область и Москва.



Подписание декларации является важным шагом для увеличения взаимных туристских потоков между регионами России и развития региональных туристическо-образовательных программ и проектов сотрудничества между образовательными учреждениями, компаниями и деловым сообществом регионов России. Подписание документа состоялось во время московской выездной программы 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).



Также в рамках московской выездной программы прошла деловая сессия «Образовательный туризм. Креативная туристическая стратегия и образовательный мегапроект». Модераторами дискуссии выступили председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева; основатель направления «демократическое образование», исследователь и практик инноваций в образовании Яков Гехт; программный̆ директор федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики Анна Макарчук. Совместно с более чем 40 руководителями туристских министерств и ведомств российских регионов они обсудили новые проекты в сфере образовательного туризма, сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии.



Напомним, что Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации под эгидой ООН (UNWTO) впервые проходила в России с 14 по 15 сентября. В ней приняли участие более 270 делегатов из 60 стран мира.

