В Бурятии после ремонта откроют участок трассы Култук – Монды

Комиссия оценила степень готовности объекта капремонта автодороги



В Бурятии специалисты ФКУ Упрдор «Южный Байкал» проверили готовность участка дороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией к вводу в эксплуатацию после капитального ремонта.



- Проектом на участке с 83 по 86 км А-333 предусмотрено устройство земляного полотна, нижнего и верхнего слоёв покрытия автодороги. В целях обеспечения экологической безопасности подрядная организация установила четыре локально-очистных сооружения для фильтрации поверхностных вод с проезжей части, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Объект капитального ремонта находится в селе Зактуй Тункинского района Бурятии. Для удобства жителей установлена остановка с «зеброй», устроены тротуары.



Также установлены металлическое барьерное ограждение, новые дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена горизонтальная дорожная разметка.



В ходе контрольного мероприятия были выявлены незначительные замечания и определены сроки их устранения.

