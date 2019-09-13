В Бурятии после ремонта откроют участок трассы Култук – Монды

Комиссия оценила степень готовности объекта капремонта автодороги
В Бурятии специалисты ФКУ Упрдор «Южный Байкал» проверили готовность участка дороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией к вводу в эксплуатацию после капитального ремонта.
- Проектом на участке с 83 по 86 км А-333 предусмотрено устройство земляного полотна, нижнего и верхнего слоёв покрытия автодороги. В целях обеспечения экологической безопасности подрядная организация установила четыре локально-очистных сооружения для фильтрации поверхностных вод с проезжей части, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Объект капитального ремонта находится в селе Зактуй Тункинского района Бурятии. Для удобства жителей установлена остановка с «зеброй», устроены тротуары.
Также установлены металлическое барьерное ограждение, новые дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена горизонтальная дорожная разметка.
В ходе контрольного мероприятия были выявлены незначительные замечания и определены сроки их устранения.
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