Купальный сезон подошёл к концу
В связи с понижением температуры воды и окружающего воздуха в Бурятии закрылись все пляжи. Всего в купальный сезон-2019 в республике был принят в эксплуатацию 21 пляж, из них 10 в детских оздоровительных учреждениях.
- За последние пять лет на санкционированных местах отдыха не допущено ни одного происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Государственная инспекция по маломерным судам рекомендует жителям Бурятии воздержаться от купания в прохладной воде; не допускать пребывания детей на водоёме без присмотра взрослых; ни в коем случае не купаться в состоянии опьянения; при эксплуатации маломерных судов обязательно надевать спасательные жилеты.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 августа житель Бурятии утонул на глазах собственного сына. Лодка начала делать резкие движения и оба пассажира – отец и сын, выпали из судна. Ребёнка удалось спасти, отец утонул. Мужчина не надел спасательный жилет, который находился под сиденьем лодки.
Все пляжи Бурятии официально закрыты
Общество, Фото:
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