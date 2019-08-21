104 день рождения отметит дацан в Санкт-Петербурге

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В этом году празднование Дня Санкт-Петербургского дацана предполагается особенно масштабным.
24 августа с 12:00 до 19:00 праздник развернётся на берегу Большой Невки (рядом с кассами ЦПКиО, напротив дацана), сообщают в храме. Он будет объединять в себе чествование трёх значимых событий:
- 104 день рождения Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй. 23 августа 1915 года произошло официальное открытие и освящение первого на территории Европы буддийского храма. Традиция празднования Дня дацана положена после возрождения храма в 2015 году в год его 100-летия;
- 255-летняя годовщина становления буддизма в Российской империи. Согласно указу императрицы Екатерины II от 1764 года, выдающийся бурятский лама Дамба Даржа Заяев был утверждён в качестве первого Пандито Хамбо Ламы «ламайской церкви» Восточной Сибири и Забайкалья. Эта веха считается началом официального признания буддизма в стране, а также имеет существенное значение для становления России как многоконфессионального государства;
- рождение в Санкт-Петербурге под крылом дацана Гунзэчойнэй новой буддийской организации Ширабджунэлинг (Источник совершенной мудрости). В Санкт-Петербурге формируется новое творческое объединение буддистов при поддержке Буддийской традиционной Сангхи России.
Состоится спортивная программа — соревнования по традиционной бурятской борьбе на поясах «бухэ барилдаан», стрельба из бурятского лука, перетягивание каната.
Запланирована также концертная программа и ярмарка буддийской атрибутики, этно-товаров, экопродукций и традиционных блюда бурятской и вегетарианской кухни.
Особый подарок для гостей от новой буддийской организации «Ширабджунэлинг»: презентация первой части медиа-проекта «космической музыки» и 100-слоговой мантры Ваджрасатвы, созданной специально ко дню 255-летней годовщины официального становления буддизма в Российской империи.
- В честь дня рождения дацана у гостей мероприятия будет возможность услышать самые необычные инструменты, голоса, звуковые сочетания на одном концерте. Китайская арфа, шаманский бубен, индийский ситар, австралийский диджериду, средневековый хорал, фантастический дудук, - отметили в дацане.
104 день рождения отметит дацан в Санкт-Петербурге
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