В Усть-Ордынском дацане строят школу бурятского языка

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В поддержку строительства будет организован благотворительный концерт



Артисты государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» дадут благотворительный концерт в поддержку строительства новой школы бурятского языка. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева и настоятеля Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржилин» Зоригто Ламы.



По словам Зоригто Ламы, строительство школы бурятского языка на территории дацана началось при поддержке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По плану деревянный дом в брусовом исполнении до наступления холодов будет возведён под крышу. Помощь оказывают также прихожане дацана, в сети Интернет создано сообщество «Школа бурятского языка». В будущей школе планируется преподавание бурятского языка для разных возрастных групп. Кроме того, будут организованы курсы по монгольской письменности, каллиграфии, занятия по медиативной технике. Будут демонстрироваться фильмы.



Глава округа рассказал настоятелю дацана о мероприятиях по созданию условий для сохранения и развития бурятского языка, которые проводятся в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры». В Усть-Ордынском Бурятском округе из 206 общеобразовательных школ бурятский язык изучается в 68 школах, что составляет 33 процента от общего количества общеобразовательных учреждений. Изучение бурятского языка ведется в 19 дошкольных образовательных учреждениях округа из 92. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа намерена поддерживать решение вопросов по созданию новой школы при дацане.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, Усть-Ордынский дацан «Тубдэн Даржалин» (с тибетского «Земля возрождения Учения Будды) официально открыт 4 августа 2011 года. Ход его строительства курировал лично глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев. .

