 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Августа

14 Августа

Популярное

В Усть-Ордынском дацане строят школу бурятского языка

В Усть-Ордынском дацане строят школу бурятского языка
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В поддержку строительства будет организован благотворительный концерт

Артисты государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» дадут благотворительный концерт в поддержку строительства новой школы бурятского языка. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева и настоятеля Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржилин» Зоригто Ламы.

По словам Зоригто Ламы, строительство школы бурятского языка на территории дацана началось при поддержке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По плану деревянный дом в брусовом исполнении до наступления холодов будет возведён под крышу. Помощь оказывают также прихожане дацана, в сети Интернет создано сообщество «Школа бурятского языка». В будущей школе планируется преподавание бурятского языка для разных возрастных групп. Кроме того, будут организованы курсы по монгольской письменности, каллиграфии, занятия по медиативной технике. Будут демонстрироваться фильмы.

Глава округа рассказал настоятелю дацана о мероприятиях по созданию условий для сохранения и развития бурятского языка, которые проводятся в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры». В Усть-Ордынском Бурятском округе из 206 общеобразовательных школ бурятский язык изучается в 68 школах, что составляет 33 процента от общего количества общеобразовательных учреждений. Изучение бурятского языка ведется в 19 дошкольных образовательных учреждениях округа из 92. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа намерена поддерживать решение вопросов по созданию новой школы при дацане.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, Усть-Ордынский дацан «Тубдэн Даржалин» (с тибетского «Земля возрождения Учения Будды) официально открыт 4 августа 2011 года. Ход его строительства курировал лично глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев. .
Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область Усть-Ордынский дацан бурятский язык школа строительство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите проведут спартакиаду жителей и трудовых коллективов
В Чите проведут спартакиаду жителей и трудовых коллективов
Общество, 15.08.2019
В рамках мероприятия пройдут соревнования по волейболу, мини-футболу, шашкам и перетягиванию каната
В Усть-Ордынском дацане строят школу бурятского языка
В Усть-Ордынском дацане строят школу бурятского языка
Общество, 15.08.2019
В поддержку строительства будет организован благотворительный концерт
В Агинском выступит Анита Цой
В Агинском выступит Анита Цой
Общество, 15.08.2019
Забайкальский край посетят известные российские артисты в рамках большого гастрольного тура
В Улан-Удэ состоится традиционная «Верхнеудинская ярмарка»
В Улан-Удэ состоится традиционная «Верхнеудинская ярмарка»
Общество, 15.08.2019
В День города проект вновь воссоздаст ярмарочные гулянья конца XVIII века
В Забайкалье пройдёт ретро-фестиваль «В саду Даурского Версаля»
В Забайкалье пройдёт ретро-фестиваль «В саду Даурского Версаля»
Общество, 15.08.2019
На один день аллея парка Нерчинска станет купеческой улицей
В Бурятии выбрали лучшего вожатого
В Бурятии выбрали лучшего вожатого
Общество, 15.08.2019
Первое место разделили сразу два участника
Иркутский тяжелоатлет стал призёром Европейских игр мастеров
Иркутский тяжелоатлет стал призёром Европейских игр мастеров
Общество, 15.08.2019
Его результат в сумме двоеборья составил 255 кг
Поздравить Улан-Удэ приедут артисты из Африки
Поздравить Улан-Удэ приедут артисты из Африки
Общество, 15.08.2019
7 сентября город отпразднует свой 353-й день рождения
Забайкалье принимает документы на соискание госпремии
Забайкалье принимает документы на соискание госпремии
Общество, 15.08.2019
Обладателям премии вручат диплом и денежное вознаграждение
В Бурятии определят лучших борцов кочевых народов
В Бурятии определят лучших борцов кочевых народов
Общество, 15.08.2019
В международном турнире «Один пояс – один путь» они померятся в 3 видах национальной борьбы
Жителей Советского района приглашают на праздник Улан-Удэ
Жителей Советского района приглашают на праздник Улан-Удэ
Общество, 15.08.2019
На театральной площади зрителям покажут насыщенную концертную программу
В Бурятии утверждён план мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы
В Бурятии утверждён план мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы
Общество, 15.08.2019
Будет проведено более 100 мероприятий по подготовке и проведению празднования
В Улан-Удэ установят новые светофоры
В Улан-Удэ установят новые светофоры
Общество, 15.08.2019
Они появятся на пешеходных переходах по улице Мокрова в районе ТЦ «Абсолют» и остановке «Лицей № 24»
В Бурятии начали использовать новое оборудование для лечения пациентов с инсультом
В Бурятии начали использовать новое оборудование для лечения пациентов с инсультом
Общество, 15.08.2019
На приобретение медтехники было направлено около 27 млн рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^