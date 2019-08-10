«А ведь недавно здесь всё цвело»: Бурятский режиссёр предположил, каким будет Улан-Удэ в 2060 году



Короткометражка демонстрирует страшные последствия хищнических вырубок леса и рукотворных пожаров, которые затем провоцируют наводнения, а те, в свою очередь, затапливают целые города.



Разрушенный город, тонущий в пустыне, молодые люди с автоматами, вынужденные бороться за глоток воды, и непреодолимая, специально возведённая стена – таким предстаёт Улан-Удэ в 2060 году в ленте.



- А ведь недавно только здесь всё цвело, и на Байкал можно было поехать свободно. А потом вырубка леса, пожары, которые скрывали весь грабёж леса. И в последующем из-за сокращений лесов наводнения, которые потопили целые города. А затем голубые каски, а нынче стена эта, - говорит закадровый голос в фильме.



В короткометражке также показана современная бурятская молодёжь 2019 года, которой совершенно неинтересна политика и проблемы страны. Равнодушие молодого поколения, по замыслу фильма, способствует появлению апокалиптического будущего.



- Молодые люди! Молодёжь! Призываю вас всех быть активными в жизни, не стоять в стороне от общественных дел, от политики! Знаю, что вам нынче не интересно, но очень надо что бы вы, именно вы - молодёжь, нынче проявили свою ответственность и активную жизненную позицию. Своё неравнодушие к будущему нашему. Участвуйте в политике, в общественной жизни, проявите гражданскую активность. От нас с вами зависит наша жизнь в будущем! – призвал режиссёр Солбон Лыгденов в анонсе к ленте.





Известный бурятский режиссёр Солбон Лыгденов снял короткометражный социальный фильм «2060. Стена. Поколение Z - что дальше?». Лента была опубликована в Сети в начале августа.