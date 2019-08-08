Житель Бурятии обокрал не тот дом

Мужчина перепутал дом своего друга с домом соседки



42-летний житель села Нижний Бургалтай украл из частного дома в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии планшетный компьютер и два золотых кольца.



Приехавший в районный центр мужчина в течение нескольких дней распивал спиртное. Решив наведаться к давнему другу и не застав его дома, злоумышленник сорвал навесной замок и проник в дом. Лишь позже он понял, что перепутал дом приятеля с домом соседки.



Осмотревшись, злоумышленник обнаружил ценные вещи и решил присвоить их себе. Ущерб составил 45 тысяч рублей.



Украденное злоумышленник продал по приезду в Нижний Бургалтай. На сегодня украденное изъято.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.