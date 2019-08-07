В Бурятии подросток обворовал отдыхавших на Байкале людей

Мальчик пробрался в палатку и стащил оттуда вещи
Заявление о краже вблизи села Максимиха Баргузинского района Бурятии поступило в полицию 31 июля. Неизвестный украл из палатки отдыхавших на берегу Байкала людей две жилетки, косметичку и солнцезащитные очки. Ущерб составил семь тысяч рублей.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 13-летний подросток, проводивший отдых в оздоровительном лагере на берегу озера.
Украденное частично изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о его постановке на учёт, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Мальчик пробрался в палатку и стащил оттуда вещи
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