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В Максимихе в Бурятии вернули электричество

В Максимихе в Бурятии вернули электричество
Общество, 
Свет появился в домах жителей в обед

В селе Максимиха сегодня в 12.27 восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в «Бурятэнерго».

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера утром в Бурятии произошло плановое отключение электроэнергии в Баргузинском и Курумканском районах. В 7 часов был начат плановый ремонт воздушной линии 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин.

Однако ремонт осложнился плотным задымлением от бушующего в районе лесного пожара. К тому же, работу осложнили «чёрные лесорубы», из-за которых на провода упало дерево из-за пределов охранной зоны ЛЭП. И накануне была проделана большая работа, чтобы дать электричество сельчанам.

- 23 июля в 22.53 часов после локализации пожара в окрестностях села Максимиха потребители Баргузинского и Курумканского районов были подключены по обычной схеме, - сообщили сегодня, 24 июля, с утра в компании «Бурятэнерго».

Однако электроэнергию вчера не дали полностью в селе Максимиха. Там, по словам местной жительницы, электричество дали в 2 часа ночи и только в пятой части деревни. Остальные же сидели без света.

электроснабжение
 
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