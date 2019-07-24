«Продукты портятся, нет связи»: Жители Максимихи в Бурятии вторые сутки живут без света

Лесной пожар сильно осложнил работу по восстановлению электроснабжения в Баргузинском и Курумканском районах
Накануне, 23 июля, в Бурятии произошло плановое отключение электроэнергии в Баргузинском и Курумканском районах. В 7 утра был начат плановый ремонт воздушной линии 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин. Жителей сёл уведомили об отключении заранее.
Помешали «чёрные лесорубы» и пожар
Однако ремонт осложнился плотным задымлением от бушующего в районе лесного пожара. Также работу осложнили «чёрные лесорубы», из-за которых на провода упало дерево из-за пределов охранной зоны ЛЭП.
- На базе Бурятского филиала «Россети Сибирь» состоялось совместное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона и оперативного штаба «Россети Сибирь» под руководством заместителя министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Алексея Назимова. В совещании приняли участие представители руководства Баргузинского и Курумканского районов и Республиканского агентства лесного хозяйства, - сообщили в пресс-службе «Буряэнерго».
Лесоохрана направила специалистов для локализации возгорания, чтобы предотвратить приближение огня к жилому массиву и ЛЭП. Операция по локализации пожара продолжалась до 22 часов.
После этого энергетики смогли приступить к восстановлению электроснабжения жителей.
– Ситуация была сложной. Наши специалисты принимали экстренные меры, чтобы предотвратить возгорание электрооборудования. Проехать тяжёлой технике было невозможно, пришлось даже своими силами восстанавливать мост, находившийся в плачевном состоянии, чтобы проехать к месту возгорания, – рассказал и. о. заместителя генерального директора – директора филиала Россети Сибирь в Бурятии Виктор Перелыгин.
Специалисты продолжали обходы-осмотры линий электропередач, чтобы предотвратить другие случаи возгорания энергообъектов.
В Баргузинский район стягивались дополнительные бригады и техника. Электромонтёров «вооружили» портативными ранцами-огнетушителями. Так как восстановительные работы проходили ночью, были привлечены «световые башни», чтобы обеспечить достаточное освещение, сообщили в «Бурятэнерго».
23 июля в 22.53 часов после локализации пожара в окрестностях села Максимиха потребители Баргузинского и Курумканского районов были подключены по обычной схеме.
«Без света и связи»
Сегодня, 24 июля, в пресс-службе «Буряэнерго» сообщили, что электроснабжение обоих районов полностью восстановлено.
- Отключили электроэнергию в 7 утра, включили на час вечером – около 20.15, а потом окончательно дали свет в 23 часа, - подтвердил «Байкал-Daily» житель баргузинского села Борогол.
В свою очередь, жители села Максимиха в 9 часов утра сообщают, что электричества нет до сих пор.
- Нет электроэнергии вторые сутки. Продукты портятся, воду накачать не можем, нет связи. Куча отдыхающих, куча детских лагерей, баз отдыха, и вот такие у нас условия, - возмущается местная жительница.
По словам жительницы Максимихи, электричество дали в 2 часа ночи и только в пятой части деревни. Остальные же сельчане сидят без света до сих пор.
Чтобы сообщить об отсутствии света, жительнице Максимихи пришлось выехать в Усть-Баргузин. По её словам, энергетики на сегодняшнюю жалобу ответили, что не могут найти, где произошёл обрыв.
«Продукты портятся, нет связи»: Жители Максимихи в Бурятии вторые сутки живут без света
Происшествия, Фото:
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