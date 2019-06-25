Оперная дива из Бурятии выступит в Японии

Посетить концерт может любой желающий
13 июня в Токио выступит оперная дива из Бурятии Ольга Жигмитова в театре «Кай». Общество «Японско-Российского центра молодёжных обменов» организовало концерт Хабаровского камерного оркестра под руководством Руслана Антипинского.
Оперная дива из Бурятии исполнит полюбившиеся японскому зрителю романсы Сергея Рахманинова.
Как сообщал «Байкал-Daily», Ольга Жигмитова
успешно исполняет не только оперный жанр, но романсы. Она постоянная участница телевизионного цикла «Романтика романса».
Также на концерте выступят скрипачи Наталья Царик и Танимото Дзюн, камерный оркестр «Виртуозы Амура» вместе со студентами консерватории Токио.
Вход на мероприятие свободный.
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