В Бурятии стартует флешмоб в поддержку альтернативных видов транспорта
К Всемирному дню велосипеда движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб «Чище едешь - дальше будешь». Его цель – вовлечь горожан в активное пользование альтернативными видами транспорта для снижения вредных выбросов и вклада в комфортную городскую среду. Присоединиться организаторы призывают и жителей Бурятии.
Участники флешмоба узнают о разных способах экологичного перемещения по городу, что делать, если нет возможности отказаться от автомобиля и как внести вклад в развитие велоинфраструктуры в своём городе.
Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на сайте http://ecowiki.ru/ecotransport/ и выполнить ряд несложных заданий с помощью инструкций, подготовленных организаторами:
- отказаться на день от автомобиля, заменив его альтернативными видами транспорта;
- пересесть на велосипед или самокат и рассказать о своем опыте;
- изучить велоинфраструктуру в своем районе и добавить её объекты на карту;
- добиться организации велопарковки;
- поделиться опытом передвижения на альтернативных видах транспорта в соцсетях с хэштэгом #чищеедешьдальшебудешь.
- Транспорт на традиционном топливе — причина выбросов вредных для здоровья веществ и источник 15% мировых парниковых газов, влияющих на изменение климата. Переход на альтернативные виды транспорта - это действенная мера, которая поможет улучшить качество воздуха и самочувствие жителей, — отмечает координатор проекта Ecowiki Анна Кудашева.
Флешмоб «Чище едешь - дальше будешь» стартовал на портале Ecowiki.ru — платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. В течение 2019 года на платформе будет запущено 10 флешмобов, самых активных участников которых ждут полезные экопризы. Участниками флешмобов в рамках проекта уже стали более 5 тысяч человек по всей России, сообщает Движение ЭКА.
Жителей Бурятии хотят пересадить на велосипеды и самокаты
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