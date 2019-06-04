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На Ольхоне растёт 775-летняя лиственница

На Ольхоне растёт 775-летняя лиственница
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возраст раритетной лиственницы под именем «Страж Ольхона» определили эксперты-дендрологи

Точный возраст древней лиственницы, входящей в список байкальских раритетных деревьев программы «Древо Байкала» под именем «Страж Ольхона» определён экспертами-дендрологами. Этой лиственнице 775 лет, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Экспедиция экспертов всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» состоялась летом 2018 года. Эксперты обследовали около 30 раритетных деревьев на острове Ольхон и получили удивительные результаты.

- Кроме этой лиственницы на территории Улан-Хушинского песчаного массива находятся и другие раритетные деревья: лиственница, получившая название «Торжество жизни», возрастом 410 лет, «Две сестры» возрастом 343 и 374 года и несколько других. Прибайкальский национальный парк принимает меры по их сохранению, - сообщила руководитель программы «Древо Байкала» Галина Сибирякова.

- Улан-Хушинский песчаный массив — это природный парк уникальных старовозрастных лиственниц. Он нуждается в особом отношении, как и Сарайский песчаный массив с его древними соснами — памятниками живой природы. Нами установлены правила посещения мест, где произрастают раритетные деревья. Запрещено движение автомобилей, мото- и квадроциклов, нельзя разбивать палаточные лагеря и разводить костры. Допускаются только пешие прогулки. Государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» регулярно патрулируют территорию и контролируют соблюдение природоохранного режима Прибайкальского национального парка, - подчеркнул и.о. директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов.

Для сохранения раритетных деревьев научный консультант программы «Древо Байкала», ведущий специалист в области растительности Прибайкалья Любовь Касьянова разработала «Паспорта деревьев» с информацией и результатами обследования каждого дерева. Реестр байкальских раритетных деревьев поможет правильнее организовать распределение рекреационной нагрузки на территории острова Ольхон.

Ольхон деревья
 
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