«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со встречи обладателей «краповых беретов»
Тяжелые даже для опытных бойцов испытания в Хабаровске предстояли военнослужащим и сотрудникам, представляющим подразделения специального назначения Восточного округа Росгвардии. Более 50 кандидатов на «краповый берет» предварительно прошли обязательный медицинский осмотр, выполнили нормативы по физической подготовке и сдали зачёты по основным предметам обучения, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
Во время преодоления сложнейшего 12-километрового марш-броска каждую минуту от инструкторов-«краповиков» поступали вводные, требующие от спецназовцев предельного сосредоточения, выносливости и реакции. Им приходилось ползти в грязи, нести «раненого» товарища, в противогазе преодолевать сотни метров по пересечённой местности в условиях, максимально приближенных к боевым.
После марша кандидаты должны были пройти специальную огненно-штурмовую полосу, продемонстрировать навыки в скоростной стрельбе, штурме высотного здания, акробатике и рукопашном бое. Завершилась серия испытаний 12-минутным спаррингом с инструкторами-«краповиками».
Право ношения крапового берета по итогам испытаний получили 11 росгвардейцев. Двое из них из Бурятии – это сотрудники ОМОН и СОБР.
- Сегодня вернулись наши бойцы, которые достойно выступили на квалификационных испытаниях, в очередной раз подтвердив профессионализм и мастерство бурятского спецназа. В Хабаровске заветные головные уборы, являющиеся символом доблести и чести сил специального назначения, вручил им командующий Восточным округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Яшин, - отметил врио начальника управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Иван Ванчугов.
В настоящее время в управлении Росгвардии по Бурятии служат 8 «краповиков».
Росгвардейцы вернулись в Бурятию с «краповыми беретами»
Общество, Фото:
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