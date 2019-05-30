Вход бесплатный
Литературные вечера «Этим летом в Иркутске» состоятся в 13-й раз со 2 по 6 июня. С этого года их основной площадкой станет Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского. Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова, который является создателем проекта, выступит в качестве главного партнёра мероприятий.
- Среди авторов идеи литературных вечеров были российские писатели Валентин Распутин и Валентин Курбатов. Во многом именно они сделали литературные вечера «Этим летом в Иркутске» уникальным явлением в российской культуре, любимым событием для жителей и гостей Иркутска и Приангарья, - отметили в пресс-службе правительства региона.
Программа мероприятий 2019 года, как и прежде, включает в себя знакомство сибиряков с современной российской литературой, презентацию новых книг, встречи с выдающимися деятелями культуры. В этом году литературные вечера «Этим летом в Иркутске» посвящены Году театра в России, а также 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.
Для встречи со зрителями в Иркутск в этом году приедут генеральный директор творческо-координационного центра «ТЕАТР-ИНФОРМ» (г. Москва), генеральный продюсер федерального фестиваля «Театральный Олимп» (г. Сочи), театральный критик Ольга Сенаторова, писатель, журналист, прозаик, публицист, драматург, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству и Общественной палаты, член президиума Общества русской словесности Юрий Поляков, российский театральный публицист и критик, обозреватель «Литературной газеты», специальный корреспондент телеканала «Культура», член Союза журналистов и Союза театральных деятелей России Анна Кузнецова, заслуженный артист России, актёр театра и кино, продюсер, главный режиссер Московского драматического театра «Человек» Владимир Скворцов.
На все мероприятия литературных вечеров «Этим летом в Иркутске», проходящие в «Молчановке», вход бесплатный (ул. Лермонтова, 253).
Литературные вечера начнутся в Иркутске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Звёздные гости праздника кино прошлись по багуловой дорожке
Занятия по безопасности военной службы проходят в преддверии начала летнего периода обучения
В соревнованиях приняли участие 75 подростков из Улан-Удэ и районов республики
В открытом всероссийском турнире участвовали более 400 спортсменов
Николай Вербицкий уступил победителю 0,39 секунды
Владимир Невский был наставником многих туристов Бурятии
На полигоне Бурдуны возведены «сирийские валы»
Землячек можно поддержать в голосовании в Instagram
Они призывают «спасать, а не болтать»
Гости увидят самые древние и особо ценные архивные документы республики
Приглашаются на мероприятие ребята от 7 до 12 лет
В работе форума принимают участие представители Минвостокразвития России, Дальневосточного и Сибирского округов, эксперты и общественники
Также на мастер-классе планируется демонстрация блюд кухни Прикамья
Она будет бороться за звание лучшего в Москве
Улан-Удэ присоединится к международному дню без табачного дыма