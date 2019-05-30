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Литературные вечера начнутся в Иркутске

Литературные вечера начнутся в Иркутске
Общество,  Фото:pixabay.com
Вход бесплатный

Литературные вечера «Этим летом в Иркутске» состоятся в 13-й раз со 2 по 6 июня. С этого года их основной площадкой станет Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского. Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова, который является создателем проекта, выступит в качестве главного партнёра мероприятий.

- Среди авторов идеи литературных вечеров были российские писатели Валентин Распутин и Валентин Курбатов. Во многом именно они сделали литературные вечера «Этим летом в Иркутске» уникальным явлением в российской культуре, любимым событием для жителей и гостей Иркутска и Приангарья, - отметили в пресс-службе правительства региона.

Программа мероприятий 2019 года, как и прежде, включает в себя знакомство сибиряков с современной российской литературой, презентацию новых книг, встречи с выдающимися деятелями культуры. В этом году литературные вечера «Этим летом в Иркутске» посвящены Году театра в России, а также 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Для встречи со зрителями в Иркутск в этом году приедут генеральный директор творческо-координационного центра «ТЕАТР-ИНФОРМ» (г. Москва), генеральный продюсер федерального фестиваля «Театральный Олимп» (г. Сочи), театральный критик Ольга Сенаторова, писатель, журналист, прозаик, публицист, драматург, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству и Общественной палаты, член президиума Общества русской словесности Юрий Поляков, российский театральный публицист и критик, обозреватель «Литературной газеты», специальный корреспондент телеканала «Культура», член Союза журналистов и Союза театральных деятелей России Анна Кузнецова, заслуженный артист России, актёр театра и кино, продюсер, главный режиссер Московского драматического театра «Человек» Владимир Скворцов.

На все мероприятия литературных вечеров «Этим летом в Иркутске», проходящие в «Молчановке», вход бесплатный (ул. Лермонтова, 253).
литературный вечер
 
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