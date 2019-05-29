Спортсмен из Приангарья стал лучшим в ездовом спорте в России
Спортсмен из Иркутска Роман Константинов занял первое место на Кубке России по снежным видам ездового спорта. Роман участвовал в дисциплине «лыжи-спринт» со своими собаками породы сибирские хаски Хит и Мэри. Итоги Кубка страны были подведены в конце мая Федерацией ездового спорта России.
Кубок России проводился в пять этапов. Первый этап проходил с 11 по 13 января в Петропавловске-Камчатском, второй этап состоялся 27 января в Омске, третий этап – с 8 по 10 февраля в селе Краснореченское Хабаровского края, четвертый этап – с 23 по 24 февраля в селе Калиновка Приморского края. Пятый этап прошел с 5 по 7 апреля в Кировске Мурманской области.
По итогам всех этапов Роман Константинов стал победителем, набрав 36,2 балла. На втором месте оказался спортсмен из Омской области Андрей Секунцов (35,9). Замкнул тройку призёров представитель из Санкт-Петербурга Дмитрий Зорин (35). Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
Хаски из Иркутска сделали своего хозяина чемпионом
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