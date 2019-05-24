Молодые деревья посадили дети
19 мая воспитанники воскресной школы Свято-Одигитриевского собора приняли участие в муниципальной программе «Зелёный город».
Ребята, родители и педагоги высадили саженцы ели, березы на территории собора.
- Дети с энтузиазмом помогали взрослым в посадке деревьев. Даже самые юные ученики не остались в стороне, - сообщает Бурятская митрополия.
В Улан-Удэ посадили саженцы у храма
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