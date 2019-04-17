Родители и учителя в соцсетях скажут слова поддержки перед ЕГЭ
Министерство образования и науки РБ приглашает педагогов и жителей республики поддержать выпускников школ перед экзаменами – записать видео с советами, словами поддержки и разместить их в социальных сетях с тегом #МыВВасВерим с указанием геолокации Бурятии.
Первыми акцию в поддержку своих выпускников запустили учителя Кузбасса. Акция стала ответом на флешмоб #РодителиЯсдамЕГЭ, где школьники со всей страны выкладывали в Сеть видео, в которых уверяли своих мам и пап, что беспокоиться не стоит, экзамены будут сданы. Взрослые решили поддержать их и помочь вселить подросткам уверенность в своих силах.
Педагоги выкладывают в интернет видео с тэгом #МыВВасВерим, в которых дают ребятам советы и настраивают их на предстоящие экзамены. Так, например, специалисты управления образования прочитали для детей целое стихотворение, посвященное единому государственному экзамену. Учителя же говорят мотивирующие слова и желают школьникам удачи.
На данный момент акцию поддержали и другие регионы, сообщает Минобрнауки Бурятии.
Бурятия поддержит выпускников акцией #МыВВасВерим
Общество, Фото:
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