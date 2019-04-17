Бурятия поддержит выпускников акцией #МыВВасВерим

Родители и учителя в соцсетях скажут слова поддержки перед ЕГЭ



Министерство образования и науки РБ приглашает педагогов и жителей республики поддержать выпускников школ перед экзаменами – записать видео с советами, словами поддержки и разместить их в социальных сетях с тегом #МыВВасВерим с указанием геолокации Бурятии.



Первыми акцию в поддержку своих выпускников запустили учителя Кузбасса. Акция стала ответом на флешмоб #РодителиЯсдамЕГЭ, где школьники со всей страны выкладывали в Сеть видео, в которых уверяли своих мам и пап, что беспокоиться не стоит, экзамены будут сданы. Взрослые решили поддержать их и помочь вселить подросткам уверенность в своих силах.



Педагоги выкладывают в интернет видео с тэгом #МыВВасВерим, в которых дают ребятам советы и настраивают их на предстоящие экзамены. Так, например, специалисты управления образования прочитали для детей целое стихотворение, посвященное единому государственному экзамену. Учителя же говорят мотивирующие слова и желают школьникам удачи.



На данный момент акцию поддержали и другие регионы, сообщает Минобрнауки Бурятии.

