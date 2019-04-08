Участница из Бурятии просит помощи земляков на «Мисс Россия»

Как и другие участницы конкурса, девушка преподнесла подарок дирекции «Мисс Россия». Это две авторские куклы именитого мастера Даши Намдакова.- Эти куколки олицетворяют моё шальное детство с братом-двойняшкой Дугаром. Они так смотрят друг на друга, как будто что-то задумали натворить. Правда же? Это про нас... Постоянно что-то чудили: на речку убегали, воровали редиски у соседей, в луже купались. Обожаю своё детство в Могойтуе, - рассказала она в Сети.Намжилма студентка, учится на факультете дизайна Первого московского образовательного комплекса. Совмещает учебу с работой стилиста. В свободное время участвует в съёмках и показах.