Участница из Бурятии просит помощи земляков на «Мисс Россия»

На сайте конкурса «Мисс Россия» стартовало онлайн-голосование за участниц. Девушка, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей в народной номинации и получит специальный приз от портала Woman.ru во время финальной церемонии «Мисс Россия 2019». Итоговое мероприятие состоится 13 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Подмосковье.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Так как каждый вечер после тренировок приходим с Саньком в номер чистим зубки и в постель- не успеваю поделиться впечатлениями... Хотя ладно, мне просто не до телефона и я стараюсь каждую секундочку быть внутри этого процесса. И плачу и смеюсь. Я с вами. Спасибо🙏 #миссроссия #миссроссия2019 #missrussia #missrussia2019
Намжилма Доржиева, победившая в конкурсе «Краса Бурятии» в 2018 году и представляющая республику на «Мисс Россия», просит помощи земляков в голосовании.
- Стартовало голосование на официальном сайте «Мисс Россия». Буду рада поддержке, - сообщила она на своей странице в Instagram.
Сейчас Намжилма активно готовится к заключительному шоу масштабного конкурса: участвует в съемках, творческих состязаниях.
- Это чудо. Столько эмоций. Прошёл конкурс национальных костюмов, конкурс талантов, и участницы вручали подарки дирекции конкурса. Чувствую, как по-настоящему открываю себя. Спасибо вселенной за возможность узнать таких людей и обрести настоящее, - поделилась впечатлениями Намжилма Доржиева.
Как и другие участницы конкурса, девушка преподнесла подарок дирекции «Мисс Россия». Это две авторские куклы именитого мастера Даши Намдакова.
- Эти куколки олицетворяют моё шальное детство с братом-двойняшкой Дугаром. Они так смотрят друг на друга, как будто что-то задумали натворить. Правда же? Это про нас... Постоянно что-то чудили: на речку убегали, воровали редиски у соседей, в луже купались. Обожаю своё детство в Могойтуе, - рассказала она в Сети.
Намжилма студентка, учится на факультете дизайна Первого московского образовательного комплекса. Совмещает учебу с работой стилиста. В свободное время участвует в съёмках и показах.