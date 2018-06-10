«Байкал-Dailу» представляет красочный фоторепортаж Сергея Тарасенко с конкурса красоты
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Русском драмтеатре проходил финал конкурса «Краса Бурятии». За победу боролись 28 претенденток, в большинстве своём студентки. Были среди участниц были и школьницы.
Корону «Красы Бурятии», звание самых красивых девушек республики и право участвовать во всероссийском конкурсе красоты завоевали в итоге сразу две участницы - Нами Доржиева и Алина Матвиевская. Обеим девушкам по 20 лет.
Алина Матвиевская - студентка БГУ. Девушка также волонтёр общественной организации «Милосердие». Кроме того, она занимается лёгкой атлетикой и представляет свой факультет на студенческих соревнованиях в таких видах спорта, как лыжные гонки, баскетбол. Имеет награды за сдачу норм ГТО.
Доржиева Нами является студенткой факультета дизайна Первого Московского Образовательного Комплекса. Совмещает учебу с работой стилистом. В свободное время участвует в съёмках и показах.
Со вчерашнего вечера красавицы получают поздравления от близких и друзей. Девушки благодарят за комплименты, отмечая, что с удовольствием попытают счастья в российском конкурсе красоты.
Как выбирали «Красу Бурятии 2018» (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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