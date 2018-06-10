Как выбирали «Красу Бурятии 2018» (фоторепортаж)

У монумента «Городской постовой» Управлением МВД России по Улан-Удэ проведён торжественный митинг, посвящённый 300-летию российской полиции

С начала пожароопасного сезона более 15% лесных пожаров возникло из-за гроз

Конкурс будет состоять из четырёх этапов

За корону самой красивой девушки Бурятии боролись 28 участниц

В этот день в Окинском районе прошли различные мероприятия, конкурсы