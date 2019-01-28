Выставка этюдов бурятских художников откроется в Улан-Удэ

Она будет проходить до конца февраля



31 января в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ состоится открытие выставки «Этюд в творчестве бурятских художников».



Этюд – это художественное произведение, выполняемое с натуры с целью её изучения. Посетители выставки увидят красочные авторские интерпретации степных и горных пейзажей, городские зарисовки, жанровые композиции, выполненные как уже известными художниками Бурятии, так и совсем молодыми художниками-стипендиатами. Многие из представленных работ были выполнены во время выездных пленэров по Республике Бурятии, Республике Хакасии, Монголии, Китаю.



Выставка продлится до конца февраля, сообщает пресс-служба Национального музея республики.