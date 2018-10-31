При этом были высказаны опасения о «развязывании рук чёрным лесорубам»
Жителям Бурятии разрешили бесплатно собирать в лесах валежник для собственных нужд. Соответствующие поправки в закон «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд» внесли на сегодняшней сессии Народного Хурала.
– Предоставление гражданам права беспрепятственно осуществлять сбор валежника позволит очистить леса от захламления, содействуя, таким образом, обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, – отметил докладчик – председатель комитета Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарёв.
В ходе обсуждения депутатов интересовал механизм доступа в лес для жителей республики.
– Кто будет отслеживать вход в лес для людей? Может быть, нужен какой-то документ для доступа? – задал вопрос депутат Вячеслав Покацкий.
– Леса расхищают, заходят туда с грузовиками и вырубают хищнически все ресурсы. Не развяжем ли мы руки «чёрным лесорубам» такой мерой? – возмутился депутат Игорь Бобков.
В свою очередь, докладчики отметили, что данная мера является приведением закона в соответствие с федеральным законодательством. Жители же республики смогут собирать не здоровые деревья, а именно валежник – поваленные деревья, буреломы, бересту, кору и пни.
В Бурятии разрешили бесплатно собирать валежник
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